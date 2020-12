Claudia Leitte se irrita com vídeo sobre Lei Rouanet, processa Google e é condenada a pagar R$ 3 mil

Redação AM POST*

A cantora Claudia Leitte, 40, perdeu o processo que movia contra o YouTube por causa de um vídeo publicado pelo youtuber Allan Caldas, em 2018, que associava ela ao recebimento de R$ 1,2 milhões pela Lei Rouanet.

Claudia entrou com uma ação contra o Google em vez de contra Allan, para que o YouTube removesse o conteúdo. A justiça negou o pedido da cantora, e instituiu que ela pagasse R$ 3 mil para custear a demanda do processo. A artista recorreu, mas não se deu bem novamente.

No vídeo em questão, o influenciador digital e então candidato a deputado federal, sem citar o nome de Claudia, dizia achar um absurdo o Museu Nacional ter pegado fogo por falta de recursos enquanto artistas ganhavam dinheiro com a Lei Rouanet. O título do vídeo, porém, citava a frase: “Para a Claudia Leitte não faltou grana”.

Os R$ 1,2 milhão foram recebidos pela cantora em 2013, mas em 2016 a Advocacia Geral da União exigiu que a artista devolvesse a quantia após o Ministério da Cultura reprovar a prestação de contas. Mesmo tendo recorrido, a justiça está tentando manter a condenação de Claudia, para que ela pague os R$ 3 mil. A ação vai a julgamento na próxima semana.

“[A gente] Tem um dos governos mais irresponsáveis da história. O museu pegou fogo por falta de verbas. Existem bilhões para a Lei Rouanet para os artistas, e não teve dinheiro para o museu. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Temos que cuidar da nossa história”, diz Allan no vídeo.

Segundo a decisão “em nenhum momento, o vídeo confere à autora adjetivos pessoais que possam ser caracterizados como ofensivos, não utiliza palavras de baixo calão nem lhe imputa qualquer crime. Apenas revela indignação com a destinação de verba pública, ainda que na modalidade de incentivos para captação de recursos a artistas renomados, enquanto um museu de grande importância nenhuma verba recebeu a culminar com seu incêndio”.

*Com informações da FolhaPress