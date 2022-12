Com mãe internada, irmã de Deolane é detonada na web por ir à Farofa da Gkay

Redação AM POST

A irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, tem sido ostensivamente criticada nas redes sociais por ir curtir a Farofa da Gkay, nesta segunda-feira (5/12) apesar de sua mãe estar internada em um hospital – motivo que levou a desistência da viúva de MC Kevin de A Fazenda 14.

As irmãs de Deolane Bezerra foram à sede de “A Fazenda 14”, em Itapecerica da Serra, São Paulo, no último fim de semana para tirar a advogada do reality show. Dayane e Daniele travaram uma batalha com a Record TV para que a influenciadora fosse comunicada que a mãe delas, Solange, estava hospitalizada.

Ao aparecer na primeira imagem no evento, Dayanne virou alvo de críticas na internet. No perfil de Deolane no Instagram, Solange Bezerra, a mãe das advogadas, disse que incentivou a filha a ir à Farofa da Gkay.

“Eu deixei ela ir, eu mandei ela ir, porque eu sei o quanto ela é alegre. Se ela não fosse, ela ia ficar triste. Então eu falei: ‘Vai, eu tô bem, graças a Deus’”, disse Solange, que ainda insistiu para Deolane se juntar à irmã. “E vá você também, vá se divertir. Você agora não vai viver mais trancada nesse quarto, não. Vá ser feliz uns três dias.”

“Peraí, então quer dizer que a Deolane desistiu da Fazenda pra ver a mãe que tá no hospital e a irmã tá na Farofa da GKay? É isso mesmo, produção?”, questionou um usuário do Twitter.

Tendi ela foi buscar a irmã pra cuidar da mãe pra ela poder ir pra festa — larissa🎄 (@luan_facilita) December 5, 2022

uai, a mãe internada a declame teve que sair de um lugar que talvez teria ganhado dinheiro, agora a bonita pode ir curtir kkkkkk entendo isso não — may (@mayraandraden) December 5, 2022

E a mãe doente? Como assim? Hummmm sei — Juliana Clécia 🎓❤🏳 (@JuuClecia) December 5, 2022