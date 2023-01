Confirmada no BBB 23, Aline Wirley é ex Rouge e tem casamento aberto

Redação AM POST

Aline Wirley chega para fazer parte do elenco do Camarote do BBB 23. A carioca ficou muito conhecida na década de 2000, quando fez parte do grupo Rouge, sucesso em todo o Brasil. Nos anos seguintes, a artista seguiu trabalhando como cantora e atriz e participou da reunião da girlband, que saiu em turnê pelo país em comemoração aos 15 anos do grupo.

Continua depois da Publicidade

Aline Wirley, 41, é cantora, nacionalmente conhecida por fazer parte do grupo Rouge nos anos 2000. A girlband foi formada no reality show musical Popstars, que escolheu cinco jovens para virarem estrelas da música.

O Rouge deu bastante certo em termos de sucesso na época, vendendo mais de 6 milhões de álbuns, que projetaram as garotas à fama com o hit Ragatanga, além de Um Anjo Veio Me Falar, Não Dá Pra Resistir, Brilha La Luna, entre outros. Os bastidores, no entanto, foram bastante conturbados e resultaram no fim da girlband em 2006.

Após o fim do grupo, Aline Wirley deu uma pausa na carreira antes de retornar para a vida artística. A cantora lançou um álbum solo, intitulado Saudades do Samba, apenas com canções do gênero. Ela também passou a atuar em peças musicais no teatro, incluindo a adaptação brasileira de “Hairspray”, “Hair” e “Tim Maia: Vale Tudo”.

Continua depois da Publicidade

Aline seguiu trabalhando na música e no teatro, até que o Rouge anunciou o retorno do grupo em 2017. Inicialmente, as cantoras fizeram alguns shows pelo país para comemorar os 15 anos da formação da girlband, mas logo anunciaram que estavam produzindo novas músicas.