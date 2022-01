Confirmada no BBB22, Naiara Azevedo é acusada de querer se promover com imagem de Marília Mendonça

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A cantora Naiara Azevedo é uma das famosas do grupo Camarote do Big Brother Brasil 22, mas nem todos estão satisfeitos com a sua presença. Um deles é o cantor João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021 em acidente de avião. Em post no Twitter neste sábado (15), o rapaz acusou a sertaneja de querer se promover usando o nome da sua irmã falecida.

João Gustavo repercutiu uma entrevista concedida por Naiara Azevedo ao jornal Extra, em que a artista revelou ter uma música com Marília Mendonça que deve ser lançada nos próximos dias enquanto ela estará confinada no BBB22. Posteriormente, ele fez as publicações sugerindo que, além de entrar no confinamento para se promover, a sertaneja também fará uso do nome da Rainha da Sofrência para tentar ganhar o carinho dos telespectadores.

“Todo mundo já sabia que você entraria no ‘BBB’ para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa”, publicou.

Em outra postagem, o cantor afirmou que não vai permitir que uma pessoa use o nome de Marília Mendonça para ganhar a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

“Eu não vou aceitar não, gente. Ninguém vai ganhar em cima dela”, disse categórico.

Após a polêmica a cantora Maraisa, da dupla com Maiara, deixou de seguir Naiara Azevedo no Instagram.

Outro detalhe revelado por Hugo Gloss é que fontes afirmaram que a família e amigos próximos de Marília Mendonça pegaram “ranço” de Naiara Azevedo durante o velório, porque elas duas nunca teriam sido realmente amigas, mas ainda assim a cantora teria prostrada à frente do caixão durante boa parte do funeral. Além disso, ela se ajoelhou durante a homenagem no “Domingão”, e pessoas próximas a Marília passaram a achar que a sertaneja estaria se aproveitando da tragédia para se promover.

Resposta

A assessoria de imprensa de Naiara, disse em nota enviada a coluna de Leo Dias, que ela sempre manteve um relacionamento de respeito com Marília, tanto na música quanto no âmbito pessoal. A música em questão estava gravada desde o ano de 2020, no projeto Juntas, mas não foi lançada até o presente momento por uma questão de liberação da gravadora. No final de 2021, a equipe da BBB22 foi avisada sobre a liberação do feat. pela gravadora, possivelmente, para fevereiro de 2022, mas sem data concreta.

“Aproveitando a gravação de seu projeto Naiara Azevedo Baseado em Fatos Reais, que aconteceu em 19 de dezembro, Naiara optou por regravar a canção como uma forma carinhosa de homenagear a cantora e, inserindo imagens do videoclipe no telão de seu novo DVD. A equipe de Naiara Azevedo segue aguardando a data final para o lançamento de 50 por cento, tão aguardada pelos fãs há dois anos”, disse a assessoria.