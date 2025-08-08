A notícia que atravessa o Brasil!

Conta de Hytalo Santos no Instagram sai do ar após vídeo de Felca apontando sexualização de menores

Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba por exploração de menores e foi alvo de críticas de Felca.

Por Natan AMPOST

08/08/2025 às 14:33 - Atualizado em 08/08/2025 às 14:48

O influenciador Hytalo Santos viu o perfil do Instagram sair do ar nesta sexta-feira (8/8), após diversas denúncias de internautas. Ainda não se sabe se a conta foi apagada pela plataforma ou desativada por ele. O caso aconteceu após o também influenciador digital Felca, que soma mais de 13 milhões de seguidores entre YouTube e Instagram, publicar um vídeo que vem repercutindo fortemente nas redes sociais e no meio digital. Em um tom contundente, ele fez graves acusações contra o também influenciador Hytalo Santos, que possui uma base de mais de 17 milhões de seguidores.

Segundo Felca, Hytalo estaria envolvido na sexualização de crianças e adolescentes além de gerar conteúdo para homens pedófilos. O vídeo, que Felca descreve como um “grito de denúncia”, mostra trechos de vídeos nos quais jovens aparecem em situações constrangedoras, com forte conotação sexual, muitas vezes em ambientes com bebidas alcoólicas e em momentos de intimidade inapropriada para a idade.

Circo macabro

Felca classificou o conteúdo produzido por Hytalo como um “circo macabro”, alimentado por uma lógica perversa de engajamento. Para ele, a estratégia de exposição de menores está diretamente ligada ao crescimento das redes de Hytalo, que, segundo as acusações, explorava a imagem de jovens para atrair audiência, inclusive de homens com perfil pedófilo.

“O que ele fez foi pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e transformar tudo em um reality bagunçado, com festas, bebidas e dança. Isso é grave, é um ataque direto à inocência dessas crianças”, afirmou Felca em seu vídeo.

Caso de Kamylinha
Entre as denúncias mais graves feitas por Felca está o caso da influenciadora mirim Kamylinha, que teria sido alçada ao estrelato digital sob a orientação de Hytalo a partir dos 12 anos de idade. De acordo com o influenciador, a jovem era constantemente incentivada a atuar de forma sexualizada diante das câmeras, o que teria ajudado a inflar os números do canal de Hytalo nas redes sociais.

“Ele percebeu que quanto mais usava a imagem dela, mais views tinha. É desumano. Kamylinha virou produto, e pior, um produto voltado para um público adulto com intenções duvidosas”, denunciou Felca.

Investigações em andamento
As denúncias não são recentes. Hytalo Santos já está sendo investigado desde 2024 pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), que apura a suposta exploração de crianças e adolescentes em vídeos de conteúdo inadequado, principalmente nas redes sociais. Os vídeos incluem danças e situações com apelo sexual.

De acordo com a revista VEJA, o MPPB informou que o processo de apuração “inclui a escuta dos adolescentes e dos seus pais e mães”. Além disso, os próprios responsáveis legais também estão sob investigação, pois, se comprovada a omissão, podem ser acusados por negligência na proteção dos filhos.

Responsabilidade nas redes sociais
A repercussão do vídeo de Felca reacendeu o debate sobre os limites da exposição infantil na internet e o papel das plataformas, famílias e agências no controle desse tipo de conteúdo. Apesar da popularidade crescente de influenciadores mirins, a falta de regulamentação clara sobre quem pode produzir conteúdo com menores de idade e quais limites devem ser observados abre espaço para casos de abuso, exploração e danos psicológicos irreversíveis.

