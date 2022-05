Convidados por Joelma, Leo Dias e Rico Melquíades chegam em Manaus para show da cantora

Redação AM POST*

Chegaram nesta sexta-feira (13) em Manaus a convite da cantora Joelma, o digital influencer Rico Melquíades e o jornalista de famosos Leo Dias.

Os dois mostraram nas redes sociais a chegada na capital amazonense e a recepção de alguns fãs. Eles vão assistir a gravação do DVD ‘Isso é Calypso na Amazônia’ de Joelma que será realizada na noite deste sábado (14).

No Instagram, Leo Dias mostrou a vista do hotel onde está hospedado, na Ponta Negra, e depois apareceu ao lado de Joelma no Centro da cidade, acenando para fãs aglomerados na frente de um prédio com vista para o Teatro Amazonas.

Já o campeão de “A Fazenda 13” (2021) mostrou sua jornada no voo para a cidade e também a recepção de fãs no aeroporto, depois indo para um jantar com Joelma e uma grande equipe.

*Com informações do Portal do Holanda