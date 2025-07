Corpo de Preta Gil chega ao Brasil para velório e enterro

Notícias do Brasil – O corpo da cantora e apresentadora Preta Gil chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (24/7), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. De lá, seguiu para o Rio de Janeiro, onde será velado nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal, em cerimônia aberta ao público entre 9h e 13h.

Preta Gil morreu no último domingo (20), em Nova York, nos Estados Unidos, após uma longa batalha contra o câncer. Ela passou mal em uma ambulância a caminho do aeroporto, enquanto se preparava para retornar ao Brasil.

O voo que trouxe o corpo ao país partiu de Nova York na noite de quarta-feira (23), por volta das 19h (horário de Brasília), e foi acompanhado por familiares e pela médica da cantora, Dra. Roberta Saretta, do Hospital Sírio-Libanês.

No avião estavam Flora Gil, o filho Francisco Gil, a neta Sol de Maria, o sobrinho Bento Gil e Maria Muller, filha de Otávio Muller, pai de Francisco. Os pais de Preta, Gilberto Gil e Sandra Gadelha, já aguardavam no Rio de Janeiro.

Após o velório público, o corpo será levado à capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, onde ocorrerá uma cerimônia íntima entre 15h e 17h, restrita à família e amigos próximos. Em seguida, será realizada a cremação.