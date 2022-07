Cristiano Ronaldo faz procedimento com botox para aumentar pênis, diz jornal

Cristiano Ronaldo se une ao sertanejo Tiago Piquilo no rol de famosos que buscam tratamento para deixar o “dote” ainda mais avantajado.

Segundo o jornal espanhol La Razón, o jogador, que, recentemente, teve um prejuízo de R$ 10 milhões após um acidente, tem buscado uma clínica de estética para aumentar o pênis.

De acordo com a publicação, Cristiano tem colocado botox para aumentar a genitália. O jornal afirma que, com o tratamento, o órgão pode aumentar de 1 a 2,5 centímetros. No entanto, assim como o método tradicional, as aplicações precisam retocadas e têm duração estimada de 1 ano e meio a 2 anos.

O jornal afirma, também, que Cristiano é obcecado pela própria aparência. Além do procedimento íntimo, o craque já se submeteu a lipoescultura, renovação de pele, fora as aplicações de botox no rosto. Procurado pelo veículo espanhol, o jogador ainda não se pronunciou.

Contradição

Em entrevista para a edição portuguesa da revista Men’s Health, o Dr. Duarte Salema Garção, de Lisboa, afirmou que existe, sim, o procedimento para aumento ou engrossamento do pênis. No entanto, ele nega que exista aplicações de botox para este caso.

“Pode ser colocado ácido hialurônico ou gordura para aumentar o volume do pênis, mas nunca botox como se noticiou. Um preenchimento peniano consiste na injeção de ácido hialurônico, mais usado no rosto – no tecido sob a pele do pênis. Aplicar botox (toxina botulínica) poderia provocar disfunção sexual. É um procedimento não cirúrgico que é feito numa questão de minutos numa clínica sob anestesia local”, explicou o profissional.

Fonte: Purepeople