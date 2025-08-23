A notícia que atravessa o Brasil!

Dado Dolabella é acusado de agredir Wanessa Camargo em confraternização, diz colunista

Confusão teria ocorrido durante evento com elenco do ‘Dança dos Famosos’, no Rio de Janeiro.

Por Fernanda Pereira

23/08/2025 às 07:01

Dado Dolabella expõe situação financeira de Wanessa Camargo no BBB 24: "Cheia de dívidas"

Foto: Reprodução/Rede Social

Notícias de Famosos – A cantora Wanessa Camargo teria sido agredida fisicamente pelo ator Dado Dolabella durante uma confraternização ocorrida na noite da última quinta-feira (21), em um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, com base em relatos de fontes presentes no local.

O encontro reuniu participantes do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck. Segundo a colunista, o incidente começou quando o cantor Luan Pereira, também integrante do elenco, demonstrava um passo de dança para Wanessa e segurou-a pela cintura. Apesar do clima descontraído e da presença da namorada de Luan no local, o gesto teria provocado ciúmes em Dado Dolabella, ex-namorado da cantora.

De acordo com as informações publicadas, o ator teria empurrado Luan Pereira, que caiu com o impacto. Em seguida, Dado também teria se aproximado de Wanessa e a empurrado.

Leia mais: Dado Dolabella é alvo de críticas após ser anunciado como jurado do Miss Brasil

Após o tumulto, Dolabella foi retirado do local por pessoas próximas. Wanessa teria deixado o bar acompanhada de colegas de elenco e retornado ao hotel onde está hospedada, na Zona Sul da cidade.

Ainda segundo a colunista, o ator teria tentado procurá-la no hotel, sem sucesso. Wanessa teria instruído sua equipe a registrar a ocorrência junto às autoridades, mas, até o momento, nenhuma das partes envolvidas se pronunciou oficialmente sobre o episódio.

