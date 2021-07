Dançarino é detonado na internet após detalhar noite de sexo com Juliette

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Durante entrevista para o programa Babado Podcast na quinta-feira (1º), o influenciador digital e dançarino, Alê Oliveira, 20 anos, detalhou uma noite de sexo que teria rolado com Juliette Freire antes de ela ter ficado famosa no BBB21. A forma que o assunto foi tratado virou alvo de críticas nas redes sociais, e Anitta deixou de seguir o rapaz.

“Ficamos antes do ‘Big Brother’. Naquela época teve a live de Gusttavo Lima, a gente tomou vinho e ela conseguiu uma oportunidade na minha vida que nunca imaginei. Uma proporção de conhecer coisas que eu nunca imaginava. Coisas novas!”, reforçou ele, que sonha em repetir a ficada com a campeã do reality da Globo.

Questionado sobre o que teria rolado entre quatro paredes, o assessor de Alê Oliveira entregou que ele recebeu um “beijo grego” (beijo no ânus). “Foi uma linguadinha no…”, afirmou o amigo.

Em seguida, Alê Oliveira confirmou a versão e completou que Juliette é uma mulher incrível. Os dois teriam ido para o motel no carro dela. Nas redes sociais, os fãs da ex-BBB se incomodaram com a exposição e criticaram o dançarino por ter falado sobre um momento de intimidade com a paraibana.

Após repercussão negativa e várias críticas, Alê Oliveira se desculpou nesta sexta-feira (2) e negou o “beijo grego”. “Isso é mentira, foi uma brincadeira de mau gosto. Eu e Ju ficamos antes do programa e não tem nada a ver hoje. Os meninos comentaram do nada isso e eu nem esperava, espero que parem de postar, por favor”, lamentou.