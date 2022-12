De Férias com o Ex: MC Mirella causa polêmica em cena de sexo com participantes

Redação AM POST

MC Mirella se tornou um dos assuntos mais comentados do Brasil no twitter na noite desta quarta-feira (30), após protagonizar mais uma cena picante no reality ‘De Férias com o EX’, da MTV.

Desta vez, a funkeira não se intimidou pelas câmeras e fez sexo oral em Luana Targino na frente de outros participantes. No vídeo também é possível ver Lumena Aleluia, ex-BBB, e Sérgio Mota acariciando os seios da influenciadora. Em seguida, outros participantes se juntaram à cena.

cena deletada do dfcex mirella e luana #DeFeriasSalseiroVIP pic.twitter.com/CMe9lTsAYd — . (@blairswsley) December 1, 2022

No entanto, a ação dividiu opiniões e gerou polêmica. Muitos criticaram o fato da artista “se sujeitar a qualquer coisa por dinheiro”. “Uma delícia, mas em rede nacional não é tão legal…”, lamentou uma pessoa nos comentários. “Mirella já pode virar atriz pornô. Já que não dá certo como cantora, melhor mudar de ramo”, disparou outra.

Apesar disso, MC Mirella também ganhou apoio de alguns usuários. “Meu Deus, 06h me deparo com isso. Que delicia kkkkk”, escreveu uma internauta sobre a cena. “As pessoas criticam, mas no fundo no fundo, temos fantasias assim! Eu adoro!”, disse outra.

Com a repercussão da cena, a artista comentou sobre a prática em seu perfil no Twitter: “Homens, aprendam”, disse ela, sendo celebrada pelos fãs. Recentemente ela também protagonizou cenas quentes com Lipe Ribeiro e Will Guimarães.