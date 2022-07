‘Decretos Reais’: Marília Mendonça “quebra” Spotify e YouTube após lançamento EP póstumo

Redação AM POST

Na noite da última quinta-feira (21), a equipe de Marília Mendonça lançou o EP póstumo “Decretos Reais”, que traz um compilado de quatro músicas, sendo regravações de grandes sucessos do sertanejo na voz inesquecível da Rainha da Sofrência. No entanto, em menos de cinco minutos depois do lançamento, fãs começaram a relatar instabilidade e travamentos no Spotify.

O lançamento é uma homenagem feita à cantora, em comemoração ao seu aniversário. Se estivesse viva, Marília Mendonça completaria 27 anos de idade nesta sexta-feira (22). A cantora, que morreu em um acidente de avião no dia 5 de novembro de 2021, com outras quatro pessoas, deixou quase 100 músicas registradas, que não foram lançadas nem por ela nem por outros artistas, sendo “Decretos Reais” o primeiro deles.

Segundo os fãs da cantora, um travamento aconteceu no Spotify, logo após o lançamento do novo EP da Rainha da Sofrência. Muito provavelmente, esse fato aconteceu após muitos acessos simultâneos no novo projeto. Vale destacar que, no momento da estreia dos vídeos no Youtube, mais de 51 mil pessoas assistiram ao mesmo tempo. Cada faixa já ultrapassas 1 milhão de visualizações.

O EP “Decretos Reais” conta com 4 faixas em um repertório que trás clássicos da música sertaneja. As canções selecionadas para o projeto são: “Te Amo Demais” de César Lemos, “Te Amo, O Que Mais Posso Dizer” do Ovelha, “Não Era Para Ser Assim” de Cláudio Noam e Lucas Robles e o medley “Sendo Assim” de Jacinto José e “Muito Estranho” de Cláudio Rabello e Dalto.