Depois de ser ‘mulher mais sexy’, Pabllo Vittar é nomeado homem do ano

Redação AM POST*

Dois anos depois de conquistar a 13ª colocação como a “Mulher mais Sexy do Ano”, em eleição feita pela revista IstoÉ em 2018, o cantor Pabllo Vittar agora conseguiu a nomeação de “Homem do Ano 2020” concedido pela revista GQ Brasil, categoria que, anualmente, exalta pessoas que fizeram a alguma diferença positiva na sociedade naquele período.

Segundo a revista, Vittar recebeu o prêmio “pela contribuição à música pop brasileira”, e também por atuar pela defesa da comunidade LGBT. O fato, é claro, mexeu com as redes sociais e diversos internautas questionaram o fato do artista receber prêmios tanto como homem quanto como mulher.

Alguns políticos criticaram o título de Vittar, como o deputado estadual do Ceará André Fernandes (Republicanos). “Um viado de peruca ganhou o prêmio de homem do ano”, disse ele no Twitter.

A citação de André surge após uma declaração de Pabllo, que usou os mesmos termos para comemorar sua nomeação. “É isso mesmo minhas filhas, o ‘viado’ de peruca ganhou”, disse ela à revista.

Um viado de peruca ganhou o prêmio de homem do ano… 🤷🏼‍♂️ — André Fernandes 🇧🇷 (@andrefernm) December 4, 2020

Após a repercussão negativa da publicação do deputado, tendo seu post removido do Instagram por seu discurso de ódio, ele usou outro tweet para se justificar. “Eu postei ‘um viado de peruca foi eleito homem do ano’, e o Instagram removeu alegando ser discurso de ódio. Já a mesma publicação no catracalivre continua no ar… Porque viado pode chamar viado de viado e homem não pode chamar viado de viado?”, questionou.

Eu postei “um viado de peruca foi eleito homem do ano”, e o instagram removeu alegando ser discurso de ódio.

Já a mesma publicação no catracalivre continua no ar… Porque viado pode chamar viado de viado e homem não pode chamar viado de viado? 🧐 pic.twitter.com/0AwBQ0E8Bm — André Fernandes 🇧🇷 (@andrefernm) December 4, 2020

*Com informações do Pleno.News e Popline