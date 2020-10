Direção da Câmara aprova e caso Flordelis vai ao Conselho de Ética

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (28), por unanimidade, o envio do caso sobre a deputada Flordelis (PSD-RJ) ao Conselho de Ética da Casa. A parlamentar é acusada de ser mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, mas nega as acusações.

Por ter imunidade parlamentar, Flordelis continua em liberdade, mas, desde o dia 8, tem sido monitorada por uma tornozeleira eletrônica. Foram quase três semanas entre a ordem da Justiça para monitorá-la e a instalação do equipamento.

A reunião, na casa oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estava prevista para terça-feira (27), mas foi adiada para esta quarta. Os integrantes da Mesa Diretora aprovaram o relatório do corregedor da Câmara, Paulo Bengtson (PTB-BA), que havia recomendado que o caso fosse encaminhado ao Conselho de Ética.

Em seu relatório, Bengtson afirmou que os fatos descritos na representação feita à Câmara pelo deputado Léo Motta (PSL-MG), em agosto, e no inquérito policial, “constituem indícios suficientes de irregularidades ou de infrações às normas de decoro e ética parlamentar”.

Mesmo com a decisão pelo prosseguimento, o caso não será retomado imediatamente, porque o Conselho de Ética está fechado em razão da pandemia do novo coronavírus. A volta da conselho agora depende da aprovação pelo plenário principal da Câmara de um projeto de resolução. Até agora, porém, não há uma definição para essa votação.

Fonte: Pleno.News