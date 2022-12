Documento mostra que Globo comprovou assédio de Marcius Melhem a Dani Calabresa; confira

Redação AM POST

Um documento confidencial do Grupo Globo, mostra que, por meio de investigação interna, a emissora teria comprovado o assédio de Marcius Melhem a Dani Calabresa e outras mulheres. Após a investigação e comprovação interna sobre o caso, o documento em questão foi enviado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em 31 de janeiro deste ano. A informação foi divulgada pela coluna Leo Dias, do site Metrópoles.

No documento é explicada a existência e o funcionamento da Área de Compliance (setor especializado da Globo para denúncias de assédio) e como, com base no Código de Ética e Conduta, Melhem infringiu suas regras.

Vale lembrar que, em comentários sobre o ocorrido, enquanto negava os assédios, Melhem chegou a contar que transou com quatro atrizes diferentes, o que, para a Globo, já configurava como um desvio de caráter dentro das regras de Ética e Conduta, visto a posição hierárquica entre os envolvidos – Melhem era o diretor do núcleo de humor, e as vítimas eram atrizes do elenco. No entanto, um detalhe que Marcius se “esqueceu” de mencionar é que ele era casado.

O documento da Globo é finalizado com uma descrição do que foi decidido como punição a Marcius diante das primeiras acusações, que, à época, ainda não haviam sido investigadas. A Globo ficou do lado das vítimas e, em páginas do documento, fica evidente que a demissão de Melhem não foi feita em “comum acordo” com a empresa, como havia sido noticiado anteriormente.

Após a certeza de que Marcius Melhem, de fato, assediou ex-colegas de trabalho, a Globo, que ilustrou a permanência dele como insustentável, decidiu desligá-lo.