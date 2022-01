Dupla Rodrigo e Douglas Silva vence prova de Líder e Anjo no BBB 22

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Douglas e Rodrigo venceram a primeira grande prova do BBB22. Os dois levaram a melhor na Super Prova, realizada na tarde desta sexta-feira (21/1), que além do Líder vai definir o Anjo da semana, autoimune.

A divisão dos grupos Xepa e Vip ficará para a edição ao vivo do programa, assim como a decisão de quem da dupla ficará com o cargo do líder, e qual ganhará o colar do anjo.

Os participantes formaram duplas, sendo um integrante de cada grupo, para montar um quebra-cabeça gigante. O quebra-cabeças tinha 30 peças e formava uma estrada no campo de provas; todas as peças tinham de ser usadas e serem muito bem encaixadas, sem deixar nenhuma de fora. Ao finalizar, a equipe deveria apertar um botão para zerar o cronômetro. O menor tempo venceria.

A Globo ainda não informou como será a dinâmica para escolher quem ficará com qual colar, mas vale lembrar que Douglas já tem imunidade, pois ganhou a prova do Camarote com Arthur Aguiar. Além deles, Laís e Bárbara, que venceram a prova da Pipoca, não poderão ser votadas.

Douglas Silva e Rodrigo vencem a primeira Super Prova Anjo e Líder do #BBB22 😇👑 ➡️https://t.co/pxDwQGsf8Y#RedeBBB pic.twitter.com/hToonDuydJ — Big Brother Brasil (@bbb) January 21, 2022