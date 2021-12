Eduardo Bolsonaro, esposa e filha curtem fim de semana no Amazonas: “Nossa floresta está na moda”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O deputado federal, Eduardo Bolsonaro, juntamente com sua esposa, Heloísa Bolsonaro e a filha do casal, Geórgia, estiveram nesse fim de semana no Amazonas.

A família do parlamentar ficou no flutuante Rio Negro Queen, da Capt Peacock e tomou banho nas águas do Rio Negro. O iate tem 165 pés (cerca de 50 metros) de comprimento e 34 pés (10 metros) de largura.

Nas redes sociais, Heloísa Bolsonaro publicou uma imagem aérea do hotel. Segundo ela, a maioria dos hóspedes é formada por “gringos”, e entre eles estava John L. Morris, empresário bilionário norte-americano e CEO da Bass Pro Shops, loja que vende artigos esportivos de pesca e camping.

Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo em rede social sobrevoando o Rio Negro: “Sobrevoando a floresta amazônica sem ver um foco de incêndio e nenhuma área devastada”.

O parlamentar também incentivou seus seguidores a visitarem a região. “O brasileiro quando tem condições dá preferência a viajar para o exterior, muitas vezes sem saber que o estrangeiro paga caro para vir ir à Amazônia. Nossa floresta está na moda, o mundo inteiro fala nela e você, a conhece? Sabe como o ecoturismo a preserva? Conhece os benefícios da pesca esportiva para a população local, que assim fica mais distante do crime ambiental?”, escreveu.