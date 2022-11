Eliminada do reality A Fazenda, Ruivinha de Marte lamenta: “Decepcionei metade do Brasil”

Redação AM POST

Na tarde desta sexta-feira (18), Ruivinha de Marte participou da gravação de A Fazenda – Última Chance, no Hora do Faro, para comentar sobre sua participação no reality show. O quadro vai ar ar no próximo domingo, repercutindo a eliminação da famosa, que foi a décima eliminada a competição.

Sincera, a influenciadora digital explicou que acabou se apagando no jogo por medo de perder a boa reputação que lutou para conquistar fora do programa. Ela lamentou a grande expectativa sobre sua participação, já que acabou travando por não conseguir responder o que estava sendo esperado.

“Eu tinha medo de me queimar aqui fora. Na primeira semana, eu estava pensando em desistir porque me botaram no pódio do spa. E isso me machucou bastante. Isso foi me oprimindo e eu fui me podando”, disse Ruivinha de Marte.

Além disso, ela também confessou acreditar ter decepcionado parte do país por seu baixo desempenho: “Eu, como telespectadora de realities, achava que eu conseguiria tirar de letra. Eu me decepcionei e, com certeza, decepcionei metade do Brasil, que esperava mais de mim”.