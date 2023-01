Em tom de crítica, Regina Duarte exibe valor exorbitante captado por Claudia Raia com a Lei Rouanet

Redação AM POST*

A atriz Regina Duarte, ex-secretária da Cultura do governo de Jair Bolsonaro e defensora ferrenha do ex-presidente, se uniu a outros bolsonaristas para atacar a atriz Cláudia Raia, que teve um projeto aprovado para captar cerca de R$ 5 milhões através da Lei Rouanet. Em seu Instagram, Regina compartilhou a publicação do projeto no Diário Oficial, destacando o valor.

Na postagem original, a legenda do post dizia: “Uai, mas não era picanha e cervejinha pro povo? Hahaha lulistas, golpistas, comunistas, fraudadores, satanistas!”. A publicação viralizou entre os apoiadores de Bolsonaro e a atriz Claudia Raia sofreu uma chuva de ataques e comentários negativos.

O Ministério da Cultura desbloqueou cerca de R$ 1 bilhão em recursos por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura, popularmente conhecida como Lei Rouanet, que estavam presos desde o início de 2022. Na última quarta-feira (18), foi publicada uma portaria no DOU dando publicidade ao repasse de R$ 5 milhões a Claudia Raia.

Raia recebeu sinal verde para captar exatos R$ 5.057.203,63 da Lei Rouanet. A verba, se confirmada, será utilizada para Claudia Raia – Os Musicais, projeto de responsabilidade da empresa Renato Cesaretto Chiquito.

– Claudia Raia – Os Musicais tem por objetivo a pesquisa, montagem e temporada de dois espetáculos produzidos e encenados pela atriz Claudia Raia, levando aos palcos emocionantes histórias selecionadas com base em importante pesquisa – diz o projeto inserido na portaria.

– Como ação de contrapartida foi proposta uma atividade formativa de 40 horas sobre a prática das artes cênicas e o mercado profissional para atores – diz ainda o texto que sinaliza a contrapartida social, que é um requisito indispensável para que seja aprovado o recurso de incentivo à cultura.

Passado

Vale lembrar que, embora Regina tenha atacado a colega por usar a lei, ela também já fez uso dela.

Regina foi condenada a devolver parte do dinheiro arrecadado. Em julho do ano passado, a empresa A Vida é Sonho Produções Artísticas Ltda, da qual Regina é sócia-administrativa, foi obrigada a devolver R$ 319,6 mil obtidos por meio do Programa Nacional de Incentivo à Cultura, instituído pela Lei Rouanet. Na época, a ex-Secretária Especial da Cultura entrou com um recurso, que foi negado.

Por coincidência, ela também fez captação via Lei Rouanet para uma montagem teatral, a peça “Ana Jansen”, na cidade de São Paulo, mas não conseguiu captar todo o valor autorizado.