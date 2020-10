Emicida diz que quem é “antivacina” merece tapa na cara

“Não se vacinar é direito?”, perguntou Fábio Porchat no Papo de Segunda, do GNT. “Meu argumento com gente que é antivacina é tapa na cara, mano”, respondeu Emicida. Os demais apresentadores da atração — João Vicente de Castro e Francisco Bosco — e a convidada do dia, a bióloga e divulgadora científica Natalia Pasternak, riram.

“Eu cresci sem escolha. ‘Sábado no posto, sábado na escola, vai ter vacina. Zé Gotinha tá lá te esperando, irmão, se você não for, ele vai arrebentar você’”, ironizou o rapper e ativista. “Fui ler umas coisas, quando você analisa, olha os números, vê a expectativa de vida da raça humana para onde foi depois do advento das vacinas.”

Declaradamente anti-Bolsonaro, Emicida se coloca contra o negacionismo da letalidade da covid-19 e a favor da obrigatoriedade da vacinação, ao contrário do que defende o presidente. “Quantas doenças desapareceram? Quantas doenças, por irresponsabilidade, voltaram? Começam a surgir novos casos de um monte de coisa que já estava erradicada.”

O cantor e compositor classificou as pessoas que propagam o direito de não se vacinar como “meia dúzia de idiotas”. “Toda essa névoa de desinformação está conduzindo um monte de gente para a morte. É burrice assassina, ignorância irresponsável. Não tenho como contra-argumentar esse negócio de ser antivacina. Para mim, é tapa na cara de quem não for vacinar.”

Em 2021, Emicida será um dos técnicos do ‘The Voice +60’, edição com candidatos a partir de 60 anos do talent show musical exibido na Globo. A definição da data de estreia do programa depende da imunização da maior parte da população, já que os futuros competidores fazem parte do grupo de risco da pandemia de covid-19.

Fonte: Blog Sala de TV