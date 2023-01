Enquete aponta quem deve ser o primeiro eliminado do ‘BBB 23’; confira

Redação AM POST*

Fred Nicácio e Marília estão no paredão do “Big Brother Brasil 23” e, de acordo com enquete on-line feita pelo UOL, a disputa está acirrada. A dupla foi a mais votada ontem (24) para irem ao quarto secreto e na quinta-feira (26) apenas um deles será eliminado, enquanto o outro voltará imune para a casa.

Até o fechamento desta matéria, no dia anterior ao resultado oficial ser divulgado, Fred aparece com 52,78% da preferência do público na pesquisa para ser o primeiro eliminado do “BBB 23”. Já Marília aprece com 47,22% das intenções de voto.

O público tem até a noite de amanhã (26), momentos antes do anúncio feito pelo apresentador Tadeu Schmidt, para votar no Gshow e escolher qual dos dois deve deixar de vez o “BBB” e quem deve voltar ao jogo.

Fred Nicácio e Marília são os escolhidos para o Quarto Secreto do BBB 23. Eles ganharam 69,26% dos votos, enquanto Key Alves e Gustavo, tiveram 30, 74%. Foram mais de 33.126.930 votos.

Veja a chegada deles no quatro secreto:

🚨VEJA: A reação de Fred Nicácio e Marília ao chegar no quarto secreto. #BBB23 pic.twitter.com/BcGTCMXd23 — CHOQUEI (@choquei) January 25, 2023