Esposa de Arlindo Cruz chora e diz ter perdido as esperanças sobre recuperação do sambista: “Acabou”

Redação AM POST

Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, decidiu abrir o jogo sobre o atual estado de saúde do sambista. Em entrevista ao canal Vipei, do YouTube, ela disse não ter mais esperanças na reversão do quadro clínico do músico e falou da barra que a família tem segurado nos últimos anos.

Continua depois da Publicidade

“A pessoa entrou no chuveiro compondo um samba. Eu estava do lado montando uma mala. Ele estava cantando no chuveiro, eis que ele parou de cantar e eu ouvi um barulho. Falei: ‘Que barulho é esse, Arlindo?’. Ele não respondeu”, lembra Babi.

Desde que sofreu o acidente, Arlindo ficou dependente do cuidado da equipe médica e da família. Quando questionada sobre uma possível reversão do quadro dele, Babi chorou e disse não acreditar mais. “Não tenho! Absolutamente nenhuma. Já tive muito, mas acabou. Agora é outra história (…) é dar qualidade de vida para ele, cuidar dele e é isso. Ontem eu contei para ele que o Império Serrano será o primeiro a entra na avenida no carnaval, ele entende, mas não esboça reação.”, revelou Babi Cruz, aos prantos.

Veja a entrevista completa: