Estrela do fisiculturismo, Lorena Blanco Pita morre após sofrer infarto fulminante

A fisiculturista espanhola Lorena Blanco Pita, de 37 anos, faleceu no último sábado (26/7), após sofrer um infarto fulminante na cidade de Lugo, na Galícia, região noroeste da Espanha. Considerada uma das maiores referências do fisiculturismo no país, Lorena teve uma parada cardíaca em casa e, apesar de ter sido socorrida e levada ao hospital, não resistiu.

A notícia de sua morte provocou forte comoção entre atletas, fãs e colegas da modalidade. Em nota divulgada nas redes sociais, o Clube Fluvial de Lugo, onde Lorena treinava diariamente, lamentou profundamente a perda da atleta e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

Com uma carreira marcada por títulos expressivos, Lorena Blanco Pita conquistou diversas vezes o campeonato nacional e também acumulou premiações internacionais. Sua trajetória no esporte fez dela uma figura respeitada no cenário do fisiculturismo europeu. Ela se destacava não apenas pelo desempenho nos palcos, mas também pela dedicação intensa aos treinos e por incentivar outras mulheres a ingressarem na modalidade.

Natural da Galícia, Lorena era treinada pelo próprio marido, Isi Bolaños, outro nome de peso no fisiculturismo espanhol. Juntos, o casal formava uma das duplas mais influentes do esporte no país. Lorena estava em preparação intensa para o Mr. Olympia, uma das competições mais prestigiadas do fisiculturismo mundial, marcada para outubro deste ano, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A repentina perda da atleta levanta novamente o debate sobre os cuidados com a saúde cardíaca em esportes de alta exigência física, como o fisiculturismo. Amigos próximos e companheiros de competição descreveram Lorena como disciplinada, carismática e apaixonada pelo que fazia.