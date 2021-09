Ex-BBB Ana Clara chega a Manaus para Chá Revelação de Vivian Amorim

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A ex-BBB e apresentadora, Ana Clara, chegou nesta sexta-feira (24) em Manaus para participar do chá que vai revelar o sexo do bebê da também ex-BBB Vivian Amorim, que está esperando o primeiro filho fruto do relacionamento com Leo Hirschmann. As duas fazem parte da equipe do reality show Big Brother Brasil (BBB) da Rede Globo.

Ana Clara fez uma postagem no Instagram para falar de seu retorno a capital amazonense.

“Que delícia conseguir um pouquinho de tempo pra voltar nesse lugar que eu AMO e ainda celebrar um momento tão importante na vida da minha amiga amaaada! Obrigada agendar alinhadas, obrigadaaaaaa”, escreveu a ruiva que foi recebida pelo Boi Garantido no aeroporto.

“Melhor recepção do mundo (junto com meus amigos, claro)”, disse.

