Ex-BBB Arthur Picoli chora após ser ligado por engano a caso de estupro de adolescente por jornal

Redação AM POST

No começo da tarde desta sexta-feira (18), o ex-BBB Arthur Picoli recorreu ao Instagram para desabafar sobre um erro cometido pelo veículo Folha do ES, que o atrelou, em foto, a um estupro de uma menina de 14 anos.

A situação aconteceu nos Stories do Instagram. A foto do ex-BBB foi publicada na notícia “Adolescente de 14 anos é estuprada a caminho da escola”.

Aparentemente, o título da notícia foi errado para a rede social. O link falava sobre a vida amorosa de Arthur, nada relacionado ao estupro. O educador físico, que também é professor, chorou abertamente no vídeo e garantiu que tomará medidas judiciais.

Com a repercussão do caso, Arthur chorou em vídeo no Instagram falando sobre os prejuízos que a reportagem errônea traria para a sua vida. “Acordei sendo metralhado por fake news, ameaças, e graças a Deus, meus amigos me alertaram e encaminharam as coisas, para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. Um jornal do Espírito Santo fez uma postagem em que a imagem de fundo sou eu, o link, como sempre, falava sobre a minha vida amorosa – que não diz respeito a ninguém – e a legenda falava sobre o estupro de uma jovem de 14 anos. O tamanho da irresponsabilidade e dos danos causados pelo jornal”, disse ele.

“Eu me envergonho de ter que vir falar sobre isso, porque quem me conhece, sabe. Eu sou professor antes de tudo. Já estava pensando em voltar para a minha vida, porque não aguento mais isso”, disse ele, acrescentando apelo na legenda: “Respeito pelo amor de Deus, não aguento mais”, continuou.

O ex-BBB está à trabalho em São Paulo, e nos vídeos também falou que recebeu ameaças de pessoas que, inclusive, descobriram sua localização. “Meu telefone desde cedo com ligações e mensagens de ameaça, sabendo que estou em tal hotel, qual aeroporto estarei. O negócio não está legal hoje, não”, desabafou.

O Jornal Folha do ES publicou uma nota se retratando, explicando que um problema no sistema causou a troca de imagens e de título no post do Instagram: “Admitimos o erro em nosso sistema, deixando claro que a celebridade Arthur Pícoli não tem qualquer envolvimento com o caso. Lamentamos o problema ocorrido e pedimos sinceras desculpas pelo acontecido”.