Ex-BBB Daniel mostra mensagem que recebeu de Gilberto: “Sou a fim de você”

Daniel Lenhardt foi alvo de ataques nas redes sociais por conta da participação dele no “BBB 20”. Porém, entre os haters havia um fã: Gilberto Nogueira . O ator postou no Twitter uma foto de mensagens que recebeu do economista. O participante do “BBB 21” apoiou o modelo e de quebra ainda falou que estava interessado no loiro.

“Meu amado, vi seu desabafo. Você é um querido e não permita que pessoas secas tirem seu brilho. Você sofre por ataques, mas lembra das pessoas que te amam e faça esse carinho ser maior que o sentimento causado por ataques. Eu sou a fim de você”, disse Gilberto. O economista também contou que tinha se inscrito para o “BBB”, mas não havia sido escolhido. Mal ele sabia que no ano seguinte estaria na casa mais vigiada do país.

O modelo publicou as mensagens que recebeu e ainda declarou apoio a Gil. “E a mensagem que o Gil me mandou ano passado? Eu já gostava desse cara. Agora gosto e admiro mais ainda. Gil, você é lindo por dentro e por fora”, escreveu Daniel.

E a mensagem que o Gil me mandou ano passado? Eu já gostava desse cara. Agora gosto e admiro mais ainda!

Gil, você é lindo por dentro e por fora. PS: VOCÊ CONSEGUIU! 🤍 pic.twitter.com/sCuwSuufKQ — Daniel Lenhardt (@daniellenhardt_) April 21, 2021

*Fonte: IG Gente