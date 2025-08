Ex-BBB Diego Alemão desafia Popó e promete luta intensa: “A porrada vai cantar”

Notícias de famosos – O campeão do “BBB 7”, Diego Alemão, de 44 anos, se prepara para encarar um dos maiores nomes da história do boxe brasileiro: o tetracampeão mundial Acelino “Popó” Freitas, de 49 anos. O confronto foi anunciado nas redes sociais, onde o ex-BBB compartilhou imagens de sua rotina intensa de treinos e prometeu um combate cheio de energia. “A porrada vai cantar”, afirmou ele.

Alemão terá seis meses de preparação antes do duelo oficial. Enquanto isso, as provocações já começaram fora do ringue. “Ele vai ter que me olhar nos olhos e me respeitar”, declarou o ex-brother, demonstrando confiança na missão de enfrentar o experiente pugilista.

Popó, conhecido por sua trajetória vitoriosa e por encarar celebridades em lutas de exibição nos últimos anos, respondeu à altura: “Venha com o peso que você estiver, Alemão. Eu vou estar com os meus 70 kg de hoje. Agora, o velhinho aqui, com quase 50 anos, vai bater no Alemão”.

O local da luta ainda não foi divulgado, mas o combate já desperta curiosidade e expectativa. Popó vem de vitórias expressivas, como o nocaute de Kleber Bambam — campeão do “BBB 1” — em apenas 36 segundos, e do ator Duda Nagle, em maio deste ano. O tetracampeão também protagonizou um empate memorável com Whindersson Nunes em 2022.

A luta entre Diego Alemão e Popó promete misturar entretenimento, rivalidade e muita tensão. A contagem regressiva já começou.