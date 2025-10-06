Ex-BBB encara Sacha Bali em campeonato de boxe em São Paulo

Notícias de Famosos – Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito vai trocar os holofotes do reality pelo ringue. Ele foi anunciado como novo protagonista do Fight Music Show, evento que mistura celebridades e combates de boxe, assumindo o lugar de Acelino “Popó” Freitas, afastado por problemas de saúde. A substituição foi oficializada nesta segunda-feira (06), em coletiva de imprensa da organização.
PUBLICIDADE
Davi sobe ao ringue em 1º de novembro, em São Paulo, para enfrentar o ator Sacha Bali, conhecido por novelas e vencedor da 16ª edição de A Fazenda. A mudança no card ocorre após o cancelamento da luta entre Popó e o ex-BBB Diego Alemão, interrompida porque o pugilista precisou passar por procedimento cirúrgico na mão. Para manter o interesse do público, os organizadores apostaram no carisma e na popularidade recente de Davi.
Leia também: Vereador Rosinaldo Bual recebeu mais de R$ 490 mil entre salários e cotão antes de ser preso por esquema de rachadinha
PUBLICIDADE
A coletiva foi marcada por clima tenso entre os protagonistas, com trocas de provocações. Confiante, Davi afirmou: “Vou dar um pau nele. Ele que se prepare.” O ex-BBB foi criticado por usar expressões consideradas homofóbicas ao se referir ao oponente, gerando repercussão negativa nas redes e debates sobre o limite das provocações. Sacha respondeu com firmeza, disse que treina intensamente e provocou o rival ao afirmar que a exposição no BBB não garante desempenho no ringue.
Desde 2022, o Fight Music Show se consolidou entre eventos de boxe com famosos no Brasil. Já promoveu encontros como Whindersson Nunes x Popó, que atraiu enorme audiência, e levou nomes como o ex-BBB Kleber Bambam ao ringue. A escolha de Davi para liderar a edição reforça a estratégia de dialogar com a cultura pop. Além da luta principal, o evento terá outras atrações com personalidades da mídia e influenciadores. O card completo e a transmissão oficial ainda não foram divulgados. O evento será no ginásio do Pacaembu, em São Paulo, e os ingressos devem começar a ser vendidos nas próximas semanas.