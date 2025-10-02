A notícia que atravessa o Brasil!

Ex-BBB Gabi Martins diz que homem ofereceu R$ 200 mil por frasco de sua urina

Cantora contou no Podshape que a proposta chegou pelo Facebook e disse que não cogitou aceitar.

Por Beatriz Silveira

02/10/2025 às 17:43 - Atualizado em 02/10/2025 às 17:57

Notícias de Famosos –  Gabi Martins, cantora e ex-BBB, revelou ter recebido uma proposta inusitada pelas redes sociais: um homem teria oferecido R$ 200 mil para comprar um frasco com sua urina. A história veio à tona durante participação no podcast Podshape, exibido na quarta-feira (1º/10), quando a apresentadora Juju Salimeni perguntou se a artista já havia sido abordada com pedidos estranhos.

Segundo Gabi, a oferta chegou por mensagem no Facebook e, já de início, levantou suspeitas de golpe. Ela contou que o teor da proposta a deixou surpresa e a fez questionar a veracidade do contato. “Recebi uma mensagem que queriam comprar meu xixi por, acho que, 200 mil reais. Só que eu falei: ‘Gente, tá errado!’”, relatou.

Ao ser questionada sobre a origem do remetente, Gabi explicou não recordar se a pessoa era estrangeira, mas afirmou que o texto estava em português. A cantora frisou que não cogitou aceitar a proposta em nenhum momento: “Achei que era uma pessoa doida. Mas eu não vendi, não”, completou, reforçando que encarou a abordagem como algo fora da realidade.

Leia também: Veja como está a onça-pintada resgatada com ferimentos no Rio Negro em Manaus

Juju Salimeni comentou que situações desse tipo são comuns com figuras públicas e que a internet costuma abrigar todo tipo de pedido. “Com certeza era uma pessoa doida. Gente, na internet tem tudo. Na verdade, o mundo tem tudo”, disse a apresentadora, apontando que esse tipo de assédio não é isolado e que celebridades frequentemente se deparam com mensagens inusitadas em suas plataformas.

