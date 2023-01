Ex-BBB Marcos Harter sugere que bolsonaristas invadam sede da TV Globo

Redação AM POST*

O médico e ex-BBB17 Marcos Harter usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (9) para comentar a invasão bolsonaristas ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e ao SFT, que ocorreram neste domingo (8).

Através dos Stories do Instagram, o ex-BBB criticou o fato de a TV Globo chamar os manifestantes de “terroristas” e sugeriu uma invasão bolsonarista na sede da Globo, emissora na qual ele já entrou com processo na justiça após participação no Big Brother Brasil 17, em que foi expulso por agressão.

“Globo sendo Globo”, escreveu ele ao mostrar uma foto da emissora transmitindo os ataques ocorridos aos patrimônios públicos em Brasília. Em seguida, Marcos publicou uma foto do logo da emissora com uma frase incitando uma possível invasão bolsonarista na emissora. “Sugestão aos ‘terroristas’: já pensaram em invadir alguma emissora?”, escreveu ele.

Em 2017, Marcos Harter foi expulso do Big Brother Brasil por uma ordem direta da Globo após ser acusado de violência contra Emilly, que se tornou a campeã da edição daquele ano.

Logo após a saída, o médico entrou com uma ação judicial contra a emissora, pedindo indenização de R$750 mil reais por danos morais e materiais. Depois de uma longa batalha na Justiça, foi declarado que a emissora cumpriu as normas do programa.

*Com informações do IG