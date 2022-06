Ex-BBB Natália Deodato é acusada de roubo e denuncia racismo em hotel

Redação AM POST

A ex-bbb Natália Deodato desabafou nas redes sociais após ser acusada de roubo por um cliente de um hotel em Cancún, no México, durante sua primeira viagem internacional.

Continua depois da Publicidade

“Uma situação super constrangedora que vivenciei hoje. Eu estava no saguão e tinha uma bolsa jogada no canto, não tinha ninguém [perto]. Eu peguei com a pontinha da mão e fui levar para o moço da recepção. Quando cheguei lá tinha um moço e ele começou a gritar falando em outra língua. Eu avisei que tinha achado no chão”, contou.

“Ele me disse que o cara era o dono. Ele [o dono] começou a gritar comigo e o pior de tudo: porque eu era preta. Foi terrível ele falando… Que eu tinha pegado, como se eu precisasse pegar as coisas de alguém. O cara do hotel ficou muito constrangido. Eu falei para abrir e ver se sumiu alguma coisa. Ele viu que não tinha sumido nada e continuou me acusando. Comecei a tremer”, desabafou.

A ex-BBB agradeceu aos amigos que a apoiaram durante estes dias e criticou a postura de quem acha que suas denúncias são vitimismo: “Graças a Deus os meninos conseguiram me acalmar um pouco, eu fiquei tremendo. E a gente conseguiu ter o resto do dia em paz e um pouco mais leve”.

Continua depois da Publicidade

“É uma situação muito pesada, sabe? E quando a gente fala sobre isso é sempre considerado ‘mimimi’, e não é. São realidades que a gente precisa se posicionar e falar que não é por aí”, finalizou.