Ex-funcionários processam TV Globo e acusam Boninho de assédio moral no BBB

Redação AM POST*

Pelo menos oito ex-câmeras do Big Brother Brasil estão processando a TV Globo e acusam o diretor do reality, Boninho, de assédio moral. As informações são da colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia.

Segundo a colunista, os profissionais, que eram de uma empresa terceirizada e que prestava serviço para a emissora, alegam que eram submetidos a tratamentos humilhantes e grosseiros por parte do diretor.

A publicação trouxe detalhes do processo. Em um dos trechos, os profissionais relatam que Boninho costumava gritar e ofender pessoas da equipe. Em um dos episódios descritos na ação, o diretor teria chegado “a agarrar um dos profissionais pelo casaco, pelo simples fato do mesmo ter pedido ajuda a um colega de trabalho para soltar a roda de sua câmera que ficou presa no cabo, o que o impedia de continuar circulando no trilho no qual as câmeras se movimentam dentro do Câmera Cross (corredor onde ficam localizadas todas as câmeras ocultas da casa)”.

Na ação, de acordo com Fábia Oliveira, o grupo também afirma que eram submetidos “a péssimas condições de higiene e de trabalho, pois tinham que trabalhar nove horas seguidas, em um corredor estreito e escuro, sem qualquer condição de higiene” e que “constantemente se deparavam com ratos, morcegos, ouriços, gambás, aranhas, marimbondos e cobras”.

Em sua contestação, a TV Globo nega veementemente as acusações e afirma que os vídeos apresentados pelos profissionais na Justiça – que mostram as condições insalubres do então local de trabalho – podem ter sofrido manipulações.