Ex-marido de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi é suspeito de agredir mulher no Pará

O ex-marido da modelo e apresentadora de Nicole Bahls, 36 anos, Marcelo Bimbi, 38, está sendo investigado por suspeita de agressão a uma mulher com quem mantinha um relacionamento em Belém, Pará. A vítima afirmou que foi atingida com socos e puxões de cabelo por se recusar a fazer sexo sem preservativo, durante um ménage com o modelo e uma outra mulher.

O caso aconteceu entre a noite de segunda e a madrugada de terça-feira em um hotel de luxo na capital paraense. A jovem, que inicialmente pediu para não ter seu nome revelado, contou ao jornal local O Liberal, que as agressões começaram logo após a recusa em praticar o ato sem proteção. Disse ainda que a outra mulher também se recusou e foi embora.

“Ele queria que eu fizesse as vontades dele chamando uma outra menina. Fiz isso, mas ele queria fazer (sexo) com ela sem proteção, eu disse não e ela também. Então ela foi embora, e aí ele desceu com raiva”, revelou.

Na sequência, a mulher conta que comunicou Marcelo Bimbi, por mensagem, que iria embora. Neste momento, ele retornou ao quarto e começou a discussão e as primeiras agressões.

“Ele me chamou de p*ta e eu disse que ‘nem p*ta dele eu era porque estava ali porque gostava dele e que não estava me pagando para isso’. Daí ele me puxou pelo cabelo, abriu a porta do quarto para me colocar para fora. Resisti porque minhas coisas estavam lá. Mordi ele no peito, deixei ele na cama de costa e mandei mensagem para minha tia dizendo que eu já ia voltar pra casa”, continuou.

Ainda de acordo com a vítima, após a ligação as agressões físicas recomeçaram. “Ele me deu um soco e disse que era o troco da mordida que eu dei nele. O soco foi tão forte que me assustei e disse que não ia ficar assim, que eu ia ligar para polícia”.

A jovem conta ainda que o modelo ainda tentou tomar o celular dela para evitar que pedisse socorro, mas não conseguiu. “Eu chorando, ele em cima de mim na cama querendo me acalmar e me sufocando. Gritei e disse que ia pedir socorro se ele não me largasse. Então ele soltou, consegui ligar e pedir ajuda”, detalhou.

O fato ganhou repercussão pelo próprio Bimbi, que fez uma série de stories em seu Instagram pessoal denunciando que estava correndo risco de vida, durante a abordagem policial no hotel.

“Me ajudem. Vão me matar em Belém. Não fiz nada. Polícia está errada. Preciso de ajuda. Socorro!!!! Me ajudem, por favor. Preciso de ajuda!!!! Não mereço estar em um camburão!”, disse ele, nos stories.

Em outro post ele pede ajuda ao governador do Acre, Gladson Cameli. “Cadê governador do Acre? Não vai me ajudar? @gladsoncameli, na hora do bem bom, você foi meu amigo. Estou em um camburão. Vão me matar aqui no Pará. Não vai fazer nada? Covarde!!!!”, completou.