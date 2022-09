Ezra Miller acredita ser a reencarnação de Jesus e tem altar para exaltar a si mesmo

Após envolvimento em séries de polêmicas, uma fonte da revista Vanity Fair revelou que Ezra Miller, 29 anos, acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo. O ator mantém um altar dedicado ao culto de si mesmo na fazenda dele em Vermont, nos Estados Unidos.

No local, o protagonista do filme Flash, da DC Comics, guarda munições, plantas, celulares de mulheres que o visitaram e maconha. “Em vários momentos ele forçou as mulheres a colocar seus celulares no altar quando elas o visitam, além de outras coisas”, disse a fonte, que pediu anonimato.

“[Ele diz que] o Flash é aquele que estabiliza o multiverso, assim como Jesus”, disse uma fonte anônima.

A revista também citou o surto de Miller com a atriz Susan Sarandon, protagonista do filme “Thelma e Louise”. “Ele surtou recentemente, chegou a exigir que a Susan vá homenageá-lo no altar porque ela não o convidou para um jantar”, disse.

No entanto, os representantes da atriz afirmaram que o caso era uma piada e que os dois são amigos.

‘COMPLEXO DE MESSIAS’

O estado psicológico em que o sujeito acredita ser uma figura redentora ou salvadora costuma ser intitulado “Complexo de Messias”. Ezra, por exemplo, acredita ser escolhido por uma força maior, tendo um aspecto religioso na fala.

Nesse sentido, a revista ainda detalhou que o ator acredita que a relação dele com a ativista ambiental Tokata Iron Eyes será responsável pelo apocalipse. Os dois estão juntos há seis anos em uma relação platônica.

“O Ezra é Jesus e a Tokata uma deusa aracnídea nativo-americana, e a união deles deverá ser responsável pelo apocalipse. E eles acreditam que essa é a ‘verdadeira’ razão pela qual ninguém quer os dois juntos”, disse.

A mãe da jovem, Jumping Eagle, afirmou que os dois acreditam ser messias “que vão liderar uma revolução indígena. Ele diz que está de passagem pelo mundo com ‘humildade indígena e alerta espiritual’, mas na verdade não tem nada disso. Ele não se importa com nada”.