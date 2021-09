Fábio Jr vence ação e ganha R$ 100 mil de indenização por ter imagem estampada em remédio para impotência

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

O cantor Fábio Jr ganhou uma indenização de R$ 100 mil após uma empresa de suplementos usar imagem dele, de forma indevida, para fazer propaganda de remédio contra a impotência sexual.

Continua depois da Publicidade

O cantor já havia vencido a ação em novembro de 2019, mas na ocasião a Justiça tinha determinado que ele receberia apenas R$ 50 mil de indenização. Insatisfeito ele entrou com um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que o valor não era compatível com os danos causados a sua imagem.

Ele pediu uma indenização de R$ 300 mil e disse que o uso de sua imagem nas propagandas do remédio Power Blue o trouxe diversos danos.

Como argumento, ele afirmou que sempre foi conhecido pelo público pela “fama de namoradeiro” e que é um “homem viril, galanteador, símbolo sexual de toda uma geração”.

Continua depois da Publicidade

“Hoje, no auge dos seus 67 anos de idade, o autor colhe os merecidos louros de sua trajetória e fama, possuindo estabilidade, tanto na vida profissional quanto afetiva, e, não obstante a falsa notícia de que sofria de disfunção erétil a qual teria sido curada com a utilização do produto ‘Power Blue’ tenha o condão de macular sua honra objetiva, entendemos que o valor pretendido de R$ 300 mil é exacerbado, mostrando-se adequada e razoável a majoração para R$ 100 mil, porquanto aliado à retratação pública mediante publicação no mesmo site de vendas em que foi veiculada sua imagem com a falsa notícia, desmentindo a informação ali exposta a seu respeito”, determinou o relator do caso, Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho.

*Com informações do Metrópoles