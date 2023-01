Fábio Porchat termina casamento após divergências sobre querer ter filhos: “rumos diferentes”

Redação AM POST*

O humorista Fabio Porchat comunicou nesta sexta-feira (13) que o casamento com a produtora de cinema Nataly Mega acabou após oito anos juntos — sendo cinco casados. O motivo para o fim da relação foi o desejo dela ter filhos e ele não ter o sonho de se tornar pai.

“Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes. Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado”, escreveu o ator.

O divórcio acontece após Porchat descobrir que não pode ter filhos após teste de fertilidade. Mas isso não foi um problema para ele, já que ter filho não estava em seus planos, no entanto, estava nos planos de Nataly.

“Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão…Seguiremos juntos mesmo separados. Está sendo muito difícil desde novembro quando começamos a tomar decisões. Íamos esperar até depois do carnaval para falarmos publicamente, mas a vida é assim. Te amo, Nataly. Infinéto! Você merece o mundo. E filhos lindos”, concluiu.

Em quase toda entrevista após o casamento, ele afirmava que via a ideia de se tornar pai perigosa pelos efeitos que a criança poderia trazer para a vida do casal. Ele afirmava que o assunto era bem resolvido dentro do casamento com a produtora de cinema.

“Eu tenho pavor de filho. Criança é o máximo, eu amo criança. Mas criança morre, criança vira traficante, criança põe fogo na tua casa. Você organiza sua vida bonitinha, vem a criança e bagunça com tudo aquilo. Tenho medo porque eu não sei como é que você educa as crianças nesse país horrível de educação e violência, nesse mundo de coisas horríveis que acontecem, vem alguém e rouba seu filho, seu filho fica viciado em crack. Eu só penso em coisas terríveis”, declarou ele, em entrevista ao canal no YouTube do jornalista Álvaro Leme, em 2018.

Dois anos depois, o humorista afirmou que não planeja ter um filho junto com Nataly Mega em razão do medo da criança atrapalhar a relação entre o casal.

“É um inferno ter filho. O maior medo é perder o que construímos. Somos muito companheiros. Tenho medo de um filho atrapalhar. Esse casamento me dá paz, a gente compra as maluquices um do outro. E filho atrapalha”, disse ele, em entrevista ao jornal O Globo, em 2020.

Recentemente, o humorista concedeu entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod” e contou que nunca sonhou em ser pai pelo “medo” da responsabilidade eterna com o filho.

O que me dá medo é que é para sempre. O para sempre me irrita muito. Eu não quero uma coisa de fora atrapalhando o andamento da minha vida, que está ótima.