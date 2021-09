Facção ameaça MC Poze de morte após anúncio de show em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

MC Poze do Rodo, que tem show marcado em Manaus em outubro, foi ameaçado de morte nas redes sociais na noite de quinta-feira (9/9) pela Facção Cartel do Norte (CDN), da capital do Amazonas, caso o cantor aparecesse para se apresentar na cidade. “MC Poze, brota em Manaus seu maldito cvcú”, escreveram.

A ameaça aconteceu após Poze do Rodo parabenizar o cantor Romarinho, do Forró Di Respeito, horas antes de ele ser morto, no dia do próprio aniversário. A mensagem de vídeo do funkeiro foi compartilhada pela vítima no Instagram, horas antes do crime: “Melhor presente de aniversário que já ganhei de todo os anos. Valeu @mcpozedorodo pela humildade, sou fã demais do homem parou o clipe e mandou esse salve só agradeço valeu pela moral de verdade, Pit bull”, escreveu Romarinho.

O MC está com apresentação marcada em uma casa de show por nome “Forró de Nós”, localizada na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

A assessoria do funkeiro ainda não se pronunciou sobre o caso.