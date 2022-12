Farofa da Gkay: influencer fecha hotel com diárias de até R$ 10 mil

Redação AM POST

Um dos eventos mais aguardados do ano está se aproximando: a Farofa da Gkay. A festa de aniversário da influenciadora digital Gessica Kayane começa na segunda-feira (5) e os detalhes luxuosos têm se destacado na mídia nesta semana.

Continua depois da Publicidade

Entre eles está o fato de que Gkay alugou todos os 315 quartos do Marina Park Hotel, o maior hotel de Fortaleza. As diárias no local, que é cinco estrelas, podem chegar a R$ 10 mil. Durante a festa, os convidados contarão com diversas comidas disponíveis 24 horas, feijoada na piscina, entre outros benefícios.

Além disso, o evento, que será realizado até a próxima quarta-feira (7), terá shows de Anitta, Pabllo Vittar, Ivete Sangalo, Pedro Sampaio e Wesley Safadão.

O mais recente luxo da festa foi divulgado na sexta-feira (2) tem dado o que falar na internet.

Continua depois da Publicidade

Isto porque a influenciadora alugou e personalizou um avião de grande porte da Latam para levar os convidados. A aeronave foi personalizada com um adesivo indicando o nome da festa.

Segundo informações, o avião sairá do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os convidados contarão com fila exclusiva para o embarque e durante a viajem contarão com drinques de boas-vindas em taças personalizadas, ambiente com DJ, bolo para cantar parabéns durante o voo, voo Serviço de refeições temático e convidados a bordo ganharão 20 mil pontos no programa de fidelidade da empresa, o Latam Pass.