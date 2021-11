Fãs, amigos e familiares dão o último adeus a Marília Mendonça

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Famosos e uma multidão de fãs fazem as últimas homenagens à cantora Marília Mendonça, neste sábado (6), no Ginásio Goiânia Arena, onde a artista está sendo velada. A “rainha da sofrência” e mais quatro pessoas morreram em acidente de avião no interior de Minas Gerais, na sexta-feira (5).

Primeiro, familiares e amigos próximos da cantora fazem a despedida e, em seguida, o ginásio será aberto ao público e à imprensa.

De acordo com a assessoria de imprensa, estão presentes no velório fechado Murilo Huff, Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano, Luísa Sonza, Fernando Zor (da dupla com Sorocaba), Jorge (da dupla com Matheus) e Mateus Aleixo (da dupla com Kauan).

A equipe de Marília está prevista para chegar às 15h. O sepultamento vai acontecer somente para familiares e amigos às 17h30. Além dos dois, Henrique Bahia, produtor de Marília, o piloto Geraldo Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana também morreram no acidente. Antes de cair em uma cachoeira, o avião ainda bateu em um cabo de energia da região.

Os caixões chegaram ao local por volta de 12h40 no local. Por lá, estava Eduardo, maquiador da cantora, que viajou para Minas Gerais de carro, onde se encontraria com o restante da equipe para o show da cantora.

*Com informações da Quem