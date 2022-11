Fãs e amigos dão último adeus à cantora Gal Costa

Redação AM POST

O velório da cantora Gal Costa nesta sexta-feira (11) no Hall Monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), foi marcado pela comoção e homenagens e fãs e amigos artistas e personalidades da política brasileira. Às 15h o corpo saiu para o enterro no Cemitério da Consolação, na região central da capital.

Fãs que passaram pela Alesp levaram trouxeram cartazes, discos, camisetas e flores para a última homenagem à artista.

Além da presença de familiares, como a companheira Wilma Petrillo e o filho Gabriel, de 17 anos, a futura primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, mulher do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, também esteve presente com a apresentadora Bela Gil. Além do deputado estadual eleito Eduardo Suplicy (PT), o apresentador Serginho Groisman, o ator Júlio Andrade e a atriz Sophie Charlotte, que interpretou a cantora em um filme biográfico ainda não lançado, estiveram no último adeus à cantora.

“Ela foi uma das vozes mais incríveis que a gente teve. Tinha uma postura de liberdade e abria os braços para novos artistas”, afirmou Groisman à comunicação da Alesp.

Também foram até a Alesp prestar a última homenagem à Gal a cantora Zélia Duncan, a atriz Lúcia Veríssimo e a futura primeira-dama, a socióloga Rosângela Lula da Silva, a Janja.