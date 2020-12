Fátima Bernardes anuncia que está com câncer de útero

Redação AM POST

A apresentadora Fátima Bernardes usou as redes sociais para anunciar, nesta quarta-feira (2), que está com câncer de útero.

“Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial”, tranquilizou os fãs sobre o seu estado de saúde.

Ela irá precisar se ausentar do seu programa Encontro na Rede Globo, para tratar a doença. “Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia”, explicou.