Faustão volta a ser internado em estado grave e passa por dois novos transplantes

Notícias de Famosos – O apresentador Fausto Silva, de 74 anos, está novamente internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 21 de maio. De acordo com boletim médico divulgado na noite de quinta-feira (7), ele enfrenta uma infecção bacteriana aguda, classificada como sepse, uma condição severa que pode afetar vários órgãos do corpo.

Nas últimas semanas, Faustão passou por dois novos transplantes: um hepático (fígado) e outro renal (rim). O transplante de rim, inclusive, foi um retransplante já previsto pelos médicos há cerca de um ano. As cirurgias ocorreram na quarta-feira (6) e fazem parte de uma série de procedimentos que o comunicador vem enfrentando nos últimos meses.

A jornada de saúde do apresentador começou a se intensificar no final de 2023, quando foi submetido a um transplante de coração devido a uma insuficiência cardíaca grave. Na época, ele ficou internado por quase dois meses. Em abril de 2024, ele precisou realizar o primeiro transplante de rim, permanecendo internado por 53 dias.

Desde então, Faustão vem recebendo cuidados intensivos, incluindo controle rigoroso de infecções, suporte nutricional e acompanhamento clínico constante. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dele continua exigindo atenção redobrada.