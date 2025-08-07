A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Famosos

Faustão volta a ser internado em estado grave e passa por dois novos transplantes

Quadro clínico segue sendo monitorado com atenção.

Por Beatriz Silveira

07/08/2025 às 22:20

Notícias de Famosos – O apresentador Fausto Silva, de 74 anos, está novamente internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 21 de maio. De acordo com boletim médico divulgado na noite de quinta-feira (7), ele enfrenta uma infecção bacteriana aguda, classificada como sepse, uma condição severa que pode afetar vários órgãos do corpo.

PUBLICIDADE

Nas últimas semanas, Faustão passou por dois novos transplantes: um hepático (fígado) e outro renal (rim). O transplante de rim, inclusive, foi um retransplante já previsto pelos médicos há cerca de um ano. As cirurgias ocorreram na quarta-feira (6) e fazem parte de uma série de procedimentos que o comunicador vem enfrentando nos últimos meses.

Leia também: Guardas municipais são feridos por ambulantes irregulares flagrados com alimentos vencidos durante reordenamento do Centro de Manaus

PUBLICIDADE

A jornada de saúde do apresentador começou a se intensificar no final de 2023, quando foi submetido a um transplante de coração devido a uma insuficiência cardíaca grave. Na época, ele ficou internado por quase dois meses. Em abril de 2024, ele precisou realizar o primeiro transplante de rim, permanecendo internado por 53 dias.

Desde então, Faustão vem recebendo cuidados intensivos, incluindo controle rigoroso de infecções, suporte nutricional e acompanhamento clínico constante. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dele continua exigindo atenção redobrada.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Tweet de jornalista aponta suposta ameaça do STF a parlamentares caso impeachment de Moraes avance; confira

Segundo Basília Rodrigues, ministros do STF afirmaram que podem “levantar o mercúrio” contra o Congresso.

há 31 minutos

Roraima

PF prende homem por entrada irregular de migrantes em Roraima

Prisão aconteceu durante fiscalização de rotina no aeroporto de Boa Vista e revela esquema de falsificação e tráfico de pessoas.

há 31 minutos

Brasil

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 9 milhões no próximo sábado

Com prêmio acumulado, Mega-Sena pode pagar até R$ 9 milhões no próximo sorteio.

há 53 minutos

Polícia

Quatro pessoas são presas em flagrante por tráfico de drogas em Manaus

Polícia encontra cocaína, oxi, celulares e rádios durante cumprimento de mandado no bairro São Raimundo.

há 1 hora

Brasil

Nikolas Ferreira pede afastamento de Alcolumbre após posicionamento sobre Moraes

Alcolumbre teria dito a líderes que “nem se tiver 81 assinaturas” pautará o processo.

há 1 hora