Felca critica uso de sua denúncia em debate sobre regulação das redes sociais  

Notícias do Brasil – O influenciador digital Felca manifestou nesta semana preocupação com a forma como sua recente denúncia vem sendo utilizada no cenário político. Segundo ele, o objetivo original era expor situações pontuais e cobrar providências, mas o caso acabou sendo incorporado por setores que defendem a regulação das redes sociais no Brasil.

PUBLICIDADE

“Minha intenção nunca foi servir de argumento para projetos que possam afetar a liberdade de expressão online”, afirmou Felca em publicações nas redes.

Leia mais: Direita e esquerda se unem em debate sobre adultização denunciada por Felca

PUBLICIDADE

O episódio ocorre em meio à intensificação das discussões no Congresso Nacional e no governo sobre propostas para impor regras mais rígidas a plataformas digitais, sob o argumento de combater a desinformação e o discurso de ódio. Parlamentares e organizações contrárias à medida alertam para riscos de censura e restrições ao debate público.

O tema também provocou reações políticas. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) acusou a esquerda de se aproveitar do caso para “impor um controle maior” sobre conteúdos online. Para ele, a movimentação abre espaço para que novas regras sejam usadas de forma seletiva contra adversários.

As propostas de regulação das redes estão entre os pontos mais polêmicos da agenda legislativa, dividindo opiniões entre defensores do combate a abusos virtuais e críticos que temem impactos sobre a liberdade de expressão no paí