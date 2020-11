Filha de Belo diz que entrou em quadrilha porque precisava de dinheiro

Filha do cantor Belo, Isadora Almimin Vieira, presa por integrar uma quadrilha especializada em fraudes bancárias no Rio de Janeiro, afirmou à polícia que aceitou trabalhar no esquema porque estava precisando de dinheiro. No entanto, ela diz que não sabia o que o grupo criminoso fazia com as vítimas.

Isadora tem 21 anos e foi presa com outras 11 mulheres no dia 11 de novembro. A quadrilha era ligada ao tráfico de drogas do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e aplicava o “golpe do motoboy”.

As mulheres passavam-se por atendentes de banco e incentivavam as vítimas a compartilharem os dados bancários com elas, por telefone. Depois, um outro integrante do grupo passava-se por motoboy do banco e ia até a casa da vítima coletar o cartão.

Em depoimento aos policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), Isadora disse que aceitou o trabalho no esquema porque estava precisando de dinheiro.

A função dela era coletar dados e fazer anotações sobre pessoas. Ela afirma que não chegou a conversar com nenhuma vítima, apenas anotava nomes que estavam catalogadas em um computador do grupo criminoso. As informações são do Jornal Extra.

Isadora ainda disse que não sabia o que seria feito com os dados coletados, “mas achava que era uma coisa ilegal” e que “as pessoas seriam ressarcidas por alguma instituição financeira”.

Ela estava na quadrilha há cerca de um mês e recebeu R$ 600 como ajuda de custo para integrar o grupo. Ela está presa no Rio de Janeiro. O bando foi autuado por organização criminosa.

Em entrevista ao jornal O Globo, na época da prisão, o Belo disse estar surpreso com a prisão de Isadora, que estuda odontologia.

“Falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado neste momento”, afirmou

Fonte: Metrópole