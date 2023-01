Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom é vítima de abuso sexual em festa

Redação AM POST*

Durante uma festa no Rio de Janeiro, a cantora Lily Nobre, de 20 anos, filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, foi vítima de abuso sexual. O caso foi registrado como estupro de vulnerável na 42ª DP, na zona oeste no Rio.

Segundo o jornal Extra, que publicou detalhes da denúncia nesta segunda-feira (9), o caso aconteceu quando ela saiu do aniversário da mãe, que tinha ganhado uma festa surpresa para comemorar do lado da família e amigos seus 49 anos, realizado no último sábado (7). Saindo do aniversário da mãe, a jovem teria ido com um amigo para uma outra festa, numa casa na comunidade da Beira Rio, próxima ao Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade.

Além de Lily, outras nove testemunhas prestaram depoimento e cerca de 40 pessoas estavam na casa e o titular da delegacia quer ouvir mais gente. A jovem passou a tarde de ontem(9), na acompanhada dos pais no Instituto Médico Legal (IML) fazendo o exame de corpo delito.

Também ao jornal, Dudu Nobre emitiu um comunicado que a situação está sendo investigada. “Minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada para uma festa no Recreio dos Bandeirantes, RJ, na madrugada do último domingo. Na ocasião, ela foi vítima de um abuso, o qual está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento”.

Adriana Bombom falou sobre o caso nas redes sociais. “É com muita dor no coração e muita indignação que venho aqui comunicar a vocês que após as comemorações de meu aniversário num restaurante, na virada de sábado para domingo último, a minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada por alguns amigos dela para ir a uma festa em uma casa no Recreio dos Bandeirantes/RJ. Na ocasião ela foi vítima de um abuso sexual grave, o qual já está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento. Agradeço a todos os que tem me procurado e enviado mensagens de afeto e consideração!”, escreveu.