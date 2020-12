Filha de Valdemiro Santiago é acusada de trair marido com assessor do pai

Redação AM POST*

A pastora e cantora, Raquel Santiago, filha do apóstolo Valdemiro Santiago está sendo acusada de trair o marido, Filipe Iannie, com o assessor do pai e que também seria ex de sua irmã. Circulam pelas redes sociais imagens íntimas que supostamente seriam da pastora conversando com o amante e um áudio atribuído ao seu cunhado fazendo a denúncia.

De acordo com o colunista Leo Dias, fontes relataram que o romance entre os dois teria começado dentro da igreja e amigos ajudavam o casal a se esconder vigiando o corredor. Agora separada do marido, Raquel está vivendo com o atual namorado e levando uma vida de “culto ao diabo”, de acordo com os fiéis. Há, inclusive, um vídeo dos dois juntos em que a pastora aparece bebendo e sambando em um jogo de futebol.

Continua depois da Publicidade

Procurada, Raquel negou as acusações e enviou uma nota através de seus advogados dizendo que as mentiras divulgadas contra ela são para “denegrir sua imagem perante a sociedade e, principalmente, perante os fiéis, uma vez que se trata de pessoa pública”. Além disso ela informou que medidas legais cabíveis estão sendo tomadas contra os responsáveis pela “campanha contra sua reputação”.

O colunista Leo Dias disse ainda que o apóstolo da Igreja Mundial do Poder de Deus, segundo pessoas próximas a família, afastou a filha dos púlpitos devido à má administração com relação às finanças da igreja. O ex-marido da religiosa juntou R$ 800 milhões antes de se separar dela.

*Com informações do Metrópoles