Filho de cantora de forró tira a própria vida após ataques na internet

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

A cantora Walkyria Santos, ex-vocalista da banda Magníficos, está desolada. Nesta terça-feira, 3 de julho, a famosa usou as redes sociais para comentar sobre a morte do filho Lucas Santos, de 16 anos. O adolescente foi encontrado morto em casa, na Grande Natal, no fim desta manhã. Em vídeo publicado em uma rede social, ela lamentou o “ódio destilado na internet” e disse que precisava deixar um sinal de alerta para outras famílias.

“Hoje (terça-feira), eu perdi meu filho, uma dor que só quem sente vai entender. Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos, e achou que as pessoas iriam achar engraçado, mas as pessoas não acharam, como sempre, as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre, as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão. Tenham cuidado com o que vocês falam, com o que vocês comentam. Vocês podem acabar com a vida de alguém. Hoje sou eu e a minha família que choram. Eu fiz o que pude. Ele já tinha mostrado sinais, eu já tinha levado a psicólogo, já tinha conversado várias vezes com ele, mas foi só isso, foram só os comentários na internet, que fez com que ele chegasse a esse ponto. Que Deus conforte o coração da minha família e que vocês vigiem, porque essa internet está doente”, disse.

Continua depois da Publicidade

Walkyria Santos fez um apelo contra a homofobia. “Mas estou aqui como uma mãe pedindo para que vocês vigiem e fiquem alerta. Eu fiquei o que pude. Ele já tinha mostrado sinais, eu já tinha levado a psicólogo, mas foi isso, foram só os comentários na internet, nesse TikTok nojento que fez (sic) com que ele chegasse a esse ponto. Eu estou desolada. Que Deus conforte o coração da minha família e que vocês vigiem que a internet está doente. Quando as pessoas estão fracas, que não se aguentam, que vocês vigiem”, pediu.

Continua depois da Publicidade