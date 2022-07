Filho de Gretchen sofre grave acidente de carro na Bélgica

A cantora Gretchen contou neste sábado (16), por meio de suas redes sociais, que seu filho Gabriel Miranda sofreu um acidente de carro na Bélgica. A artista, que mora em Belém, disse que ele está em casa e que sofreu apenas algumas escoriações.

“Meu filho sofreu hoje uma acidente na Bélgica, voltando de um show. O carro dele capotou, deu perda total. Mas ele já está em casa, está bem, só sofreu algumas escoriações. Graças a Deus ele está ótimo”, afirmou a cantora.

Segundo a assessoria do Cantor, Gabriel Miranda sofre o acidente por volta das 4h da manhã, após voltar de uma apresentação realizada na cidade de Bruxelas, na Bélgica.

“O veículo conduzido pelo próprio cantor capotou três vezes. Mesmo ferido, o cantor conseguiu sair do carro. Um outro veículo , que vinha atrás, colidiu com seu carro já no local do acidente”, comunicou a assessoria.

Gabriel Miranda passou por exames, ficando apenas com hematomas e escoriações pelo corpo.

“A gente é uma família muito blindada e forte. Somos protegidos por Deus. Vou pedir para ele gravar um vídeo para meus seguidores que estão preocupados, para verem que está tudo bem com ele”, disse Gretchen.

Fonte: G1