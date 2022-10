Filho de Leonardo, João Guilherme detona o pai por apoiar Bolsonaro e madrasta reage: “livre arbítrio”

Redação AM POST

Madrasta de João Guilherme, Poliana Rocha, resolveu se pronunciar na noite desta segunda-feira (17), após se deparar com as críticas feitas pelo jovem ao próprio pai, Leonardo, por apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tudo começou quando Leonardo e outros cantores sertanejos se reuniram com Jair Bolsonaro (PL) em apoio à sua campanha. João Guilherme usou seu perfil no Twitter para dizer que estaria triste pelo comportamento do pai, que estaria “cego”, segundo ele. O jovem afirmou, ainda, que ver o pai ao lado de Jair Bolsonaro o enoja.

“Hoje tô triste. Sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja”, escreveu o ator e cantor João Guilherme no Twitter.

Nos stories de seu Instagram, a famosa desceu a lenha no ator e mostrou não concordar em nada com seu pronunciamento, feito no Twitter. “Como isso me chateia, a que ponto chegamos!!! @joaoguilherme por favor respeite o seu pai e a sua escolha (livre arbítrio)”, começou ela.

Em seguida, a mãe de Zé Felipe resolveu argumentar com questões econômicas e frisou que o marido sempre ajudou o herdeiro com o além do estipulado pela justiça. “Sempre te tratamos com muito amor, ele honrou suas obrigações de pai (pagou pensão até os seus 18 anos, corretamente… viagens… e tudo que você precisou)”.

“Você sempre foi acolhido por nós com amor e carinho!!! Ele é um homem do bem, querido e amado, e não merece passar por isso, repense suas atitudes!!! Uma relação de pai e filho… Deveria ser maior que qualquer coisa neste mundo!!! Só quem não tem pai que sabe valorizar isso, eu creio!!! Que pena!!!”, completou Poliana Rocha.