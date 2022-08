Filho de Marcelo Rezende acusa Igreja Universal de querer herança do apresentador e tentar extorqui-lo no leito da morte

Redação AM POST*

O jornalista, Diego Esteves, filho do apresentador Marcelo Rezende, que faleceu em 2017 de um câncer no pâncreas e no fígado, acusou a Igreja Universal do Reino de Deus de tentar extorquir seu pai quando ele estava no leito de morte.

Continua depois da Publicidade

Em entrevista ao programa A La Tarde, do canal argentino América TV, o jornalista afirmou que os religiosos teriam pressionado o apresentador a se internar no Hospital Moriah como pretexto para tentar pegar sua herança.

“Ele foi internado, mas não queria se internar. Ele acreditava em terapias alternativas e estava em seu direito de morrer como ‘caralho’ quisesse”, começou ele.

Na época, ele chegou a ser alertado por uma funcionária que trabalhava no centro médico. “Ela olhou para mim e me disse: ‘Diego, por favor, tire o seu pai daqui. Acabaram de chegar dois bispos da igreja, autoridades máximas de lá, para o seu pai e estão perguntando, com ele morimbundo, se ele vai doar tudo ou não. Se ele iria ou não doar tudo para a igreja'”, relatou.

Continua depois da Publicidade

A situação teria acontecido no dia 15 de setembro de 2017, exatamente um dia antes de Marcelo Rezende morrer. Ele lutava contra um câncer no pâncreas. “Obviamente, o meu pai nunca disse que sim porque morreu no dia seguinte”, completou.

Em nota enviada ao site TV Pop, a assessoria de imprensa da Igreja Universal do Reino de Deus negou a acusação e disse que processará Diego Esteves pelas declarações feitas no canal argentino e afirma que não teve nenhum envolvimento na internação de Marcelo Rezende no Hospital Moriah.

Continua depois da Publicidade

Veja vídeo: